O homem dirigia pela avenida Cenobelino de Barros Serra, estacionou o veículo para mexer no celular e foi assaltado

publicado em 23/08/2021

(Imagem: A Cidade)

Um jovem de 29 anos foi assaltado no fim de semana, na avenida Cenobelino de Barros Serra, em Rio Preto. Ele estava trafegando pela avenida, quando parou para responder algumas mensagens no celular e foi abordado por duas suspeitas. O auxiliar administrativo teve prejuízo de R$ 3,9 mil.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o jovem trafegava pela avenida, quando estacionou o carro para responder algumas mensagens no celular. Neste momento, uma travesti teria entrado no carro e sentado no banco de passageiro, e a outra o abordou na janela do veículo.

A vítima afirmou que ambas o obrigaram a fazer várias transações pelo cartão de débito em uma máquina de cartão, totalizando R$ 3,9 mil. Ainda segundo o jovem, nenhuma das duas estava armada.