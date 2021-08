Consumidores de Votuporanga acionaram o Procon por terem sido vítimas do ‘golpe do empréstimo’, aplicado por meio de ligações

publicado em 13/08/2021

Para o diretor do Procon da cidade, Leandro da Conceição, é importante a família orientar os idosos sobre essa prática fraudulenta (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

O Procon de Votuporanga alerta que muitos idosos têm sido vítimas do “golpe do empréstimo”, aplicado por bancos e instituições financeiras por meio de práticas fraudulentas e criminosas.

Ao Órgão de Defesa da cidade, os consumidores relataram terem recebido ligações de instituições na qual a pessoa informava que eles precisariam fazer uma “prova de vida bancária” para continuarem recebendo o benefício do INSS. Nisso, era exigido a confirmação de dados e envio de foto e documentos pessoais. Na verdade, isso se trata de um golpe com a contratação de empréstimo, segundo o Procon de Votuporanga.

Segundo o diretor do órgão da cidade, Leandro Vinicius da Conceição, é importante a família orientar os idosos sobre essa prática fraudulenta, até mesmo porque o INSS não faz qualquer contato telefônico para realizar o procedimento de prova de vida. Isso acontece via aplicativo ou diretamente nos bancos credenciados.

Além disso, o Procon local constatou até a falsificação das assinaturas das vítimas nos contratos dos empréstimos. “Literalmente, essas [instituições] financeiras colocam dinheiro na conta da vítima. O problema, nesse caso, são os juros exorbitantes que a pessoa vai pagar se usar esse valor. E para piorar, a pessoa não consegue cancelar o empréstimo, tendo que recorrer ao Procon ou à Justiça”, explicou o diretor.