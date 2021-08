A reconstituição visa esclarecer o passo a passo do crime, as circunstâncias que ele ocorreu e a veracidade das versões apresentadas pelas testemunhas e pelos próprios acusados do homicídio

publicado em 10/08/2021

A reconstituição do crime faz parte da investigação do assassinato do pedreiro Josiel ‘Del’ Francisco dos Santos, de Valentim Gentil (Fotos: Divulgação/Polícia Civil e arquivo pessoal)

A Polícia Civil de Valentim Gentil reconstituiu o assassinato de Josiel Francisco dos Santos, de 30 anos, na manhã desta terça-feira (10). No final da semana passada, ele foi espancado até a morte ao tentar defender a esposa Bruna do assédio de dois homens, que foram encaminhados à cadeia pública de Santa Fé do Sul, onde permanecem à disposição da Justiça.

A reconstituição visa esclarecer o passo a passo do crime, as circunstâncias que ele ocorreu e a veracidade das versões apresentadas pelas testemunhas e pelos próprios acusados do homicídio.

De acordo com a ocorrência policial, Josiel, muito conhecido como Del, andava por uma das ruas do bairro Jardim Espanha, à noite, junto da esposa quando dois irmãos passaram por eles e teriam assediado a mulher.

Ao tirar satisfação com os dois homens, ele foi agredido com socos e chutes até a morte. Josiel chegou a ser socorrido com vida, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

A Polícia Militar foi acionada naquela noite e os suspeitos foram identificados e levados para a Central de Flagrantes de Votuporanga. Depois, eles foram encaminhados para a cadeia de Santa Fé do Sul, onde aguardam o andamento do processo.