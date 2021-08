A equipe da Força Tática de Votuporanga prendeu os procurados durante patrulhamento pelo município na noite de domingo (8)

publicado em 09/08/2021

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu na noite de domingo (8) dois procurados da Justiça; um por furto e outro por roubo (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu na noite de domingo (8) dois ladrões procurados pela Justiça. As prisões ocorreram durante patrulhamento da equipe da Força Tática pelo município.De acordo com a ocorrência policial, um dos procurados, L. R. S., de 19 anos, foi avistado no bairro Pró-Povo. Quando ele viu a aproximação da viatura tentou fugir, acabou sendo acompanhado e detido. Com pesquisa no sistema da polícia constava que o suspeito era procurado pelo crime de furto.Já o outro, G. C. M., de 33 anos, foi visto no bairro Vale do Sol, em atitude de suspeita. Ao ser abordado, os policiais constataram, por meio de pesquisa de dados, que ele era procurado pela Justiça de Votuporanga por roubo.Diante disso, eles foram apresentados na Central da Polícia Civil, onde ficaram a disposição da Justiça.