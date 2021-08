A Polícia Militar prendeu o suspeito, G. C. Q. S., de 22 anos, enquanto ele tentava fugir do local

publicado em 05/08/2021

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um ladrão que roubou um posto de combustível na noite de quarta-feira (4) (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar prendeu um ladrão que ameaçou frentistas com um pedaço de madeira e ainda roubou R$ 706, em notas diversas, do Auto Posto “Modelinho”, que fica na região Norte de Votuporanga. O crime ocorreu na manhã desta quinta-feira (5).De acordo com a ocorrência policial, os militares foram solicitados para atender um pré-chamado de furto, que estava em andamento no posto. Quando chegaram no estabelecimento, encontraram alguns frentistas correndo atrás de G. C. Q. S., de 22 anos, que tentava fugir com o dinheiro.O suspeito, conhecido como “Sorocaba” nos meios policiais, anunciou o roubo em posse de um pedaço de madeira e sob fortes ameaças. No momento da abordagem, ele confessou o roubo e todo o dinheiro, que estava em seus bolsos, foi recolhido.Sorocaba foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Flagrantes, onde a autoridade de plantão, Marco Aurélio Tirapelli, deu voz de prisão permanecendo à disposição da justiça.