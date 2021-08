Richard Bruno Rossan Botelho teria matado a companheira com 14 facadas após ela negar lhe dar dinheiro para entorpecentes

publicado em 03/08/2021

Richard é acusado de matar a companheira, Claldenice Ferreira Muniz, com 14 facadas por causa de drogas (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

O juiz presidente do Tribunal do Júri de Votuporanga, Jorge Canil, marcou para o dia 5 de novembro o julgamento de Richard Bruno Rossan Botelho, de 32 anos, acusado de matar a então companheira Claldenice Ferreira Muniz, de 43 anos, com 14 facadas. O crime aconteceu em julho de 2019, na casa do casal, na Vila Vicentina.

Conforme a denúncia do Ministério Público, Richard seria usuário de drogas e teria matado a companheira porque ela não quis lhe dar dinheiro para sustentar seu vício.



“Por ser usuário de “crack”, o denunciado tornava o relacionamento bastante conturbado, haja vista que era pessoa ociosa (não trabalhava) e gastava o dinheiro de sua convivente com pagamentos de dívidas de droga. No dia em questão, Richard novamente iniciou um desentendimento com Claldenice, porque queria usar o dinheiro da companheira para adquirir mais droga e para pagar outros traficantes. A vítima se recusou e, insatisfeito, o denunciado se muniu de uma faca, encurralou a mulher no banheiro e, ali mesmo, desferiu mais de dez golpes em seu corpo desnudo”, diz a denúncia.



Por conta disso, o MP pediu a condenação do acusado por homicídio com as qualificadoras de motivo fútil, empregando recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio.



“O denunciado agiu por motivo fútil, pois matou uma pessoa após criar uma discussão porque queria consumir drogas e pagar dívidas do tráfico, o que se revela de extrema desproporção. Dificultou e tornou impossível a defesa da ofendida, pois a encurralou no banheiro, um cubículo fechado, e a surpreendeu com inúmeros golpes de faca. E, ainda, matou pela condição de sexo feminino da ofendida, pois pretendeu impor sua vontade contra a própria convivente pela via do uso indiscriminado da força”, concluiu o Ministério Público.

O caso já está concluso para julgamento desde o ano passado, porém, em razão da pandemia, o caso estava pendente, tendo sua data definida com a retomada gradual.