O entorpecente adquirido, na cidade, pelo traficante V. H. A. da S. seria revendido em Rio Preto; motorista seria pago com drogas pela viagem

publicado em 04/08/2021

Traficante e motorista de aplicativo que foram pegos com R$ 50 mil em pasta-base de cocaína e foram condenados pela Justiça de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Justiça condenou um traficante e um motorista de aplicativo, de São José de Rio Preto, que foram pegos com R$ 50 mil em pasta-base de cocaína, que vieram buscar em Votuporanga, no início deste ano. A droga seria revendida no município vizinho e o motorista ainda seria pago com porções do entorpecente pela viagem.

De acordo com os autos do processo, o traficante V. H. A. da S., de 21 anos, foi visto, na madrugada do dia 13 de maio, por uma equipe da Força Tática pelas redondezas do bairro Pró-Povo. Com a aproximação dos policiais o jovem apresentou nervosismo e foi abordado.

Ao ser questionado ele relatou aos militares que era de Rio Preto, que tinha chegado no local de “Uber”, mas não conseguiu explicar o que estava fazendo em Votuporanga naquela hora e caiu em várias contradições, mas como nada de ilícito foi encontrado, ele foi liberado.

Os policiais, então, desconfiados da atitude do rapaz foram até um ponto estratégico na rodovia Euclides da Cunha, nas proximidades do Posto Sertanejo e realizaram nova abordagem.

Dessa vez, em buscas pelo veículo, foi encontrado um tijolo de pasta-base de cocaína que pesava aproximadamente um quilo do entorpecente que, após fracionada, segundo estimativas da PM, seria suficiente para a produção de aproximadamente 2,5 mil porções, o que renderia cerca de R$ 50 mil.

Interrogados no fim da audiência, os réus tentaram, a princípio, negar o crime, mas, confrontados pelo Ministério Público, que especificou as provas colhidas, eles acabaram confessando.

Em juízo V. H. A. da S., alega ser usuário de maconha e cocaína há seis anos. Disse que veio buscar cocaína em Votuporanga para saldar dívida com traficante de São José do Rio Preto. Para isso, contratou o motorista que trabalha como Uber, escondendo sua real intenção.

Já o motorista disse que é usuário e, em seu trabalho de motorista, corre o risco de transportar pessoas de todo tipo. Alega que não conhecia o traficante e que uma vizinha dele é que teria passado seu contato. Na volta a Rio Preto, foi quando descobriu que seu passageiro trazia droga de Votuporanga. Foi aonde aceitou a proposta de concluir o serviço, em troca de parcela da cocaína e de valor extra pela corrida.