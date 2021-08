Segundo o boletim de ocorrência, mulher de 87 anos ficou internada em hospital, mas quadro evoluiu e ela não resistiu

publicado em 02/08/2021

(Imagem: A Cidade)

Uma idosa de 87 anos morreu na noite de domingo (1º) após se engasgar com um pedaço de carne, em São José do Rio Preto.De acordo com o boletim de ocorrência, Gloria Carelli estava internada no Hospital Beneficência Portuguesa após o engasgo, mas o quadro da paciente evoluiu para falta de oxigênio e parada cardiorrespiratória.O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e o caso foi registrado na Polícia Civil como morte suspeita.*Com informações do G1