publicado em 05/08/2021

Policiais prenderam na noite de ontem, uma dupla que furtou objetos de uma residência no bairro Boa Vista (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu, na noite de quarta-feira (4), dois indivíduos com uma caixa de som, televisores e perfumes que foram furtados em uma residência no bairro Boa Vista, no município. A dupla foi pega enquanto fazia uma primeira viagem de produtos furtados e se preparava para buscar mais objetos.De acordo com a ocorrência policial, os dois ladrões foram pegos em flagrante pelos militares na avenida Conde Francisco Matarazzo com os produtos. Questionados pela posse dos objetos, apresentaram versões confusas e logo admitiram que eram produto de furto.A dupla levou os policiais até a casa em que “faziam um limpa”, foi onde os militares encontraram mais produtos separados que seriam levados pelos criminosos. Diante dos fatos, eles foram presos em flagrantes e encaminhados para a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul.Os objetos foram reconhecidos pelas vítimas e devolvidos.Na mesma noite a Polícia Militar de Votuporanga também prendeu um ladrão com fios de cobre e conduites que foram furtados no bairro Belo Horizonte, o conhecido Pacaembu. Identificado como L. S. N., de 22 anos, já era conhecido nos meios policias e já tinha passagens pelo mesmo crime.Pela ocorrência policial, o homem foi preso no bairro Palmeiras I e indicou aos militares a residência em que realizou o furto.Com isso, foi dado voz de prisão e ele foi encaminhado à Central de Flagrantes onde a autoridade de plantão, Maria Letícia Camargo, ratificou a voz de prisão e ele permaneceu à disposição da justiça.