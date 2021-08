Após dar cinco tiros no rosto do namorado atual da ex, o jovem fugiu do local com a moto dela

publicado em 10/08/2021

(Imagem: A Cidade)

Da redação

Uma briga entre o ex-namorado e o namorado atual de uma jovem de 23 anos terminou em tiros, na noite de segunda-feira (9), em Votuporanga. O caso aconteceu na rua Riolândia, no Cecap II.

Segundo a ocorrência, o jovem R.L.S.B, de 20 anos, apareceu na casa da ex-namorada L.G.M, de 23 anos, que estava com o namorado atual, G.V.S.S, de 22 anos. Quando os dois rapazes começaram a brigar, o ex-namorado sacou um revólver, calibre 22, e deu cinco tiros no rosto do outro.

Os policiais militares chegaram ao local via denúncia no Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e encontraram a jovem muito nervosa. Ela disse que vinha sofrendo ameaças do ex-namorado.

O jovem baleado foi socorrido em estado grave pelos vizinhos e, segundo informações passadas pela PM, corria risco de perder um dos olhos. Já R.L.S.B fugiu do local usando a moto da ex, uma Honda Biz.