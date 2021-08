A mãe da vítima estava sozinha em casa quando dois homens, armados com facas, pularam o muro e invadiram o local

publicado em 23/08/2021

(Imagem: A Cidade)

Um homem de 28 anos, acusado de envolvimento em um crime de estupro, foi esfaqueado dentro de casa, na madrugada de sexta-feira (20), na Vila Toninho, em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da vítima estava sozinha em casa quando dois homens, armados com facas, pularam o muro e invadiram o local. Eles procuravam pelo filho dela, que apareceu no portão após ouvir os gritos da mãe.

Os suspeitos atingiram o homem com facadas pelo portão e o arrastaram até o interior da casa, onde continuaram o esfaqueamento. A mãe da vítima tentou impedir, mas não conseguiu. O filho dela foi atingido no pescoço e no braço.

Ele foi socorrido por uma ambulância do Corpo dos Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Base, onde foi atendido e ficou em observação. A mulher disse aos policiais que o motivo da violência seria porque os suspeitos acusaram o filho dela de envolvimento em um crime de estupro.

Os dois fugiram. O caso vai ser encaminhado para a Deic (Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada em Investigações Criminais).