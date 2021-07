Segundo o parlamentar, criminosos estão se passando por agentes da SPPrev para conseguir dados de aposentados e pensionistas

publicado em 14/07/2021

O vereador Cabo Renato Abdala utilizou suas redes sociais para fazer um alerta sobre o novo golpe aplicado na praça (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) utilizou suas redes sociais na terça-feira (13) para fazer um alerta aos seus ex-colegas de farda (ele era policial antes de assumir a vereança) sobre golpes que estariam sendo aplicados em Votuporanga contra policiais militares aposentados ou pensionistas.Segundo o parlamentar, criminosos estariam se passando por agentes da SPPrev (gestora do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos de São Paulo) para conseguir dados dos beneficiários e realizar transações criminosas, inclusive com descontos em folha de pagamento.“Está rolando na praça um golpe, onde os golpistas estão se passando por agentes do SPPrev, onde enviam SMS e mensagens de WhatsApp, ou até por ligações telefônicas para pegar dados dos pensionistas e aposentados. Fiquem atentos, o salário já não é legal e cair em um golpe é pior ainda”, disse o vereador no vídeo divulgado.Comunicado semelhante foi divulgado recentemente pela própria SPPrev sobre uma suposta prova de vida, buscando desse modo obter informações pessoais e bancárias dos cidadãos.“Destacamos que o recadastramento anual da SPPrev é presencial e em nenhuma hipótese é realizado de modo on-line ou por telefone. Desse modo, orientamos que não devem ser passadas quaisquer informações por tais meios”, diz o comunicado.