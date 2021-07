Militares de Votuporanga e toda a região irão intensificar a fiscalização, inclusive com o auxílio de drones

publicado em 14/07/2021

A Polícia Militar Ambiental irá intensificar a fiscalização nas matas, rios e até pelo ar, com o auxílio de drones (Foto: PM Ambiental)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brCom a mobilização de 1,2 mil policiais e 450 viaturas a Polícia Ambiental desencadeia a partir de sexta-feira (16) a “Operação Curupira”, ação que visa coibir e combater a prática de crimes ambientais em todo o Estado. Militares de Votuporanga e toda a região irão intensificar a fiscalização, inclusive com o auxílio de drones.A operação faz parte da celebração do Dia de Proteção às Florestas, que é comemorado anualmente, em 17 de julho, data que também marca o “Dia do Curupira”, cujo personagem personifica misticamente o protetor das Florestas contra degradadores criminosos.“Atacar as Florestas significa atentar contra a vida do ser humano, visto que destrói fontes de água doce e com elas, tanto a fauna quanto a flora são afetadas. O desflorestamento fragiliza o solo, expondo-o à erosão, e também leva ao aumento da temperatura, além de outras consequências negativas. Assim, também sofrem os animais silvestres, pois muitos dependem das florestas para assegurar sua sobrevivência”, disse a corporação, em nota.Além da ação operacional, marcará a data a participação da sociedade através da campanha que será lançada nas redes sociais da Polícia Militar Ambiental, com o tema “Polícia Militar Ambiental há 72 anos protegendo as Florestas”.