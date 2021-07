Segundo o boletim de ocorrência, casal que estava no carro fugiu em outro veículo

publicado em 10/07/2021

Testemunha relatou que o carro apresentou pane no motor, quando o motorista tentou dar um 'tranco' no fluxo contrário da via (Imagem: Arquivo pessoal)

Um motociclista de 28 anos ficou gravemente ferido após bater em um carro parado por causa de uma pane na avenida Antônio Antunes Júnior, em São José do Rio Preto, na noite de quinta-feira (8).De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e uma testemunha relatou que um carro apresentou pane no motor, quando o motorista tentou dar um “tranco” no fluxo contrário da via.Em seguida, uma motocicleta que trafegava no sentido da avenida bateu na lateral do carro.O motociclista foi socorrido com ferimentos graves e encaminhado ao Hospital de Base, segundo o B.O.Já o motorista e a passageira abandonaram o carro e fugiram do local do acidente em outro veículo.Os veículos foram recolhidos e o caso foi registrado na Central de Flagrantes. Ninguém foi detido.*Com informações do G1