A senhora, de 61 anos, escondia uma grande porção de maconha na residência em que vive ao lado do namorado de 52 anos

publicado em 29/07/2021

A filha denunciou a própria mãe por guardar porção de drogas a pedido do namorado em Votuporanga (Foto: Divulgação/PM)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUma idosa de 61 anos foi denunciada pela própria filha, na noite de anteontem, por tráfico de drogas, em Votuporanga. E. S., moradora do bairro Chácara Aviação, foi presa em flagrante com grande porção de maconha, que estaria escondendo para o namorado M. R. R., de 52 anos, que também foi preso.De acordo com a ocorrência policial, o chamado da filha da idosa foi pelo próprio 190, após ter encontrado a porção de entorpecentes na casa da mãe. Ela informou a equipe que a droga teria sido guardada a pedido do namorado, que mora em uma casa vizinha.Diante das evidências e do próprio relato da denunciante, os policiais prenderam E. S. e o seu companheiro M. R. R.. Eles foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde ficaram à disposição da Justiça.