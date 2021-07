O flagrante ocorreu na residência de um dos envolvidos, no bairro Jardim Alvorada

publicado em 05/07/2021

Os três traficantes foram presos em flagrante com um tijolo de maconha, porções de droga, apetrechos e uma arma de fogo (Foto: Divulgação/PM)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm trio associado para o tráfico de drogas em Votuporanga foi preso pela polícia militar no domingo (4). O flagrante ocorreu na residência de um dos envolvidos, no bairro Jardim Alvorada, onde foi encontrado um tijolo de maconha e uma arma calibre 38.De acordo com a ocorrência policial, um homem e uma mulher, ambos de 25 anos, e o dono da residência, de 32 anos, foram abordados ao tentarem fugir da polícia em posse de uma bolsa, onde havia um tijolo de maconha e diversas porções do entorpecente.Além da bolsa com drogas, em busca pela casa os policiais encontraram embalagens, apetrechos para embalo da droga e a arma de fogo, calibre 38, marca Taurus, municiada com sete cartuchos intactos e mais 20 munições. Uma motocicleta Honda/CG 150 Titan também foi apreendida por ser usada durante a prática criminosa.Todo o material apreendido e os três traficantes foram levados para a Central de Flagrantes, onde foram colocados à disposição da Justiça.