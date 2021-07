A ocorrência se deu no âmbito da Operação Paz e Proteção que está sendo desencadeada pela corporação

publicado em 14/07/2021

Os policiais ambientais de Votuporanga detiveram um homem que estava foragido da Justiça após agredir uma mulher (Foto: PM Ambiental)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Ambiental de Votuporanga prendeu na segunda-feira (12) em Cardoso um homem que estava foragido da Justiça após ser condenado por violência doméstica, resistência e desacato. A ocorrência se deu no âmbito da Operação Paz e Proteção que está sendo desencadeada pela corporação.De acordo com a ocorrência policial, os policiais faziam ronda quando na Estrada do Bacuri, bairro Botafogo, decidiram abordar uma motocicleta que era ocupada por dois homens.Após busca pessoal no condutor e passageiro, nada de ilícito foi constatado. Dando continuidade na fiscalização, porém, após pesquisa dos antecedentes criminais, verificou-se que um dos indivíduos, estava procurado pela Justiça, com mandado de prisão expedido pelo Foro da Comarca de Cardoso.Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao procurado, que foi conduzido a Delegacia de Polícia do município de Cardoso, onde foi colocado à disposição da Justiça.