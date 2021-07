A Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu um menor que invadiram uma residência neste fim de semana, no Centro

publicado em 05/07/2021

O menor foi apreendido e o homem preso neste fim de semana após furtarem residência no bairro do Café, em Votuporanga (Foto: Divulgação/PM)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brDois ladrões foram presos em flagrante, neste fim de semana, após terem furtado uma residência no bairro do Café, em Votuporanga. A Polícia Militar realizou a prisão no momento em que os envolvidos tentavam fugir do local com uma motocicleta.De acordo com a ocorrência policial, o contato foi feito via 190, no momento em que os suspeitos deixavam a residência com os objetos furtados. Com as informações, a equipe realizou buscas e encontrou a dupla em tentativa de fuga.No momento da prisão foram encontrados os objetos e um dos envolvidos no crime era um adolescente que foi apreendido, enquanto o homem foi preso em flagrante.Ainda de acordo com a ocorrência, o adolescente e o homem já tinham passagens por roubo, tráfico, furto e receptação. Ambos foram levados para a Central de Flagrantes, onde foram colocados à disposição da Justiça.