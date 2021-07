Com os acusados foram encontradas uma pedra grande de crack, um tablete e uma porção de maconha e dois papelotes de cocaína

publicado em 08/07/2021

Agentes da Dise flagram ontem dois traficantes com crack, cocaína e maconha; ambos já são velhos conhecidos dos meios policiais (Foto: Divulgação/Dise)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Dise (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes) prendeu na quinta-feira (7) um rapaz de 27 anos e apreendeu um adolescente de 14 anos por tráfico de drogas no bairro Pró-Povo, em Votuporanga. M.R.S.A.e K.R.M.S.,respectivamente, foram pegos com crack, cocaína e maconha, e já possuíam passagens por crimes semelhantes.De acordo com a ocorrência, os dois criminosos já eram investigados pelos policiais da delegacia e na manhã de quinta-feira (7) o juiz da 2ª Vara Criminal de Votuporanga expediu mandados de busca e apreensão.Com os acusados a equipe encontrou uma pedra grande de crack, que renderia cerca de 115 porções para a venda, um tablete e uma porção de maconha e dois papelotes de cocaína. Foram apreendidos também, dois telefones, umabalança de precisão e dinheiro oriundoda venda dos entorpecentes.Os traficantes foram conduzidos para a sede da Dise, onde foram colocados à disposição da Justiça.