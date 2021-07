O jovem Gustavo Junior Carvalho Dionísio, de 24 anos, foi encontrado no meio de um canavial em Nhandeara

publicado em 19/07/2021

Gustavo Junior Carvalho Dionísio, de 24 anos, que estava desaparecido desde a última quinta-feira (15), foi encontrado morto num canavial (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm jovem votuporanguense de 24 anos foi encontrado neste fim de semana em meio a um canavial, nas proximidades de Nhandeara, com mais de 20 marcas de tiro. Gustavo Junior Carvalho Dionísio estava desaparecido desde a última quinta-feira (15).De acordo com a ocorrência policial, um produtor rural da região encontrou o corpo no canavial, que fica na região da Vila Maria e acionou a Polícia Militar. A equipe, então, constatou as 21 perfurações feitas por disparo de arma de fogo.O jovem era morador do bairro Vila América, deixa os familiares, amigos e foi sepultado no sábado (17), às 8h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Um boletim de ocorrência foi registrado como homicídio qualificado e, até o momento, nenhum suspeito foi identificado. O caso será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga.