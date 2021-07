Segundo a polícia, jovem reagiu por não conseguir dinheiro para comprar drogas, cortou a mangueira do gás, saiu para a rua armado com uma faca e ameaçou um idoso de 81 anos

publicado em 12/07/2021

(Imagem: A Cidade)

Um adolescente de 17 anos foi apreendido depois de ameaçar colocar fogo em uma casa e aterrorizar moradores no domingo (11), em Votuporanga.Segundo a polícia, o jovem voltou de uma festa com um grupo de pessoas e ficou em uma casa no Bairro das Paineiras. Pela manhã, a polícia informou que o adolescente queria dinheiro para comprar drogas, mas como ninguém lhe entregou, ele cortou a mangueira do gás e ameaçou colocar fogo no local.Ainda de acordo com os policiais, os moradores saíram correndo e o jovem saiu para a rua armado com uma faca. A polícia foi acionada, mas quando chegou no local, o jovem fez um idoso que estava na rua de refém, colocando a faca no pescoço dele.A polícia informou que a equipe acalmou o adolescente e ele se entregou. O idoso de 81 anos não ficou ferido e o jovem será encaminhado para a Fundação Casa.