“Lelê” foi flagrado enquanto furtava fios de cobre da escola Professora Maria Izabel Martins Oliveira, no Jardim Paulista

publicado em 09/06/2021

Acusado pulou um muro de mais de dois metros de altura para furtar fios de equipamentos de ar-condicionado da escola (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUm ladrão que foi pego em flagrante enquanto furtava fios de cobre da escola Professora Maria Izabel Martins Oliveira, no Jardim Paulista, foi condenado a dois anos de prisão. O crime aconteceu em dezembro do ano passado e só não foi concretizado porque a Polícia Militar chegou no momento em que ele fugia com os materiais furtados.De acordo com a denúncia do Ministério Público, L.da.S.D, mais conhecido como Lelê, pulou o muro da escola, que tem mais de dois metros de altura, e invadiu o local durante a noite de onde cortou os fios de vários aparelhos de ar-condicionado, a fim subtraí-los.A polícia foi acionada e compareceu ao local, onde encontrou o acusado tentado fugir com os fios de cobre, sendo que em uma de suas mãos havia uma faca, a qual foi utilizada para cortar os fios.Lelê foi preso em flagrante e na presença do delegado se manteve em silêncio. Ao juiz, no entanto, ele disse que sua “vozinha” estava doente e não tinha arroz nem feijão e que pulou o muro da escola e pegou os fios para comprar as coisas de casa.“Não há que se falar ainda em furto privilegiado. O acusado ostenta mausantecedentes.Quanto ao pequeno valor da coisa furtada, este magistrado não é adepto da denominada Teoria da Insignificância ou da Bagatela, por entendê-la ser um incentivo à práticadelituosa”, disse o juiz da 2ª Vara Criminal de Votuporanga, Mauricio José Nogueira, ao condená-lo a dois anos de prisão.