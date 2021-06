H. C. S. S., de 19 anos e W. G., de 18 anos, foram presos em 28 de janeiro no Pró-Povo, com arma de fogo e porções de cocaína e maconha

publicado em 07/06/2021

Traficantes armados com carabina “calibre 22” são condenados pela Justiça de Votuporanga (Foto: Divulgação/PM)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Juiz da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Jorge Canil, condenou uma dupla de traficantes que foi presa armada, com porções de cocaína e maconha para comercialização. Os jovens H. C. S. S., de 19 anos e W. G., de 18 anos, foram pegos em 28 de janeiro deste ano, pela Força Tática, e cumprirão pena por tráfico, associação ao tráficoe porte ilegal de arma de fogo.De acordo com os autos do processo, no dia da ocorrência a polícia patrulhava no Pró-Povo quando avistou um dos suspeitos, W.G, na rua Rio Verde.A corporação disse que, ele fugiu para dentro de casa quando viu a equipe e devido à atitude suspeita os agentes o detiveram junto o outro suspeito, H. C.S.S.Em seguida, os policiais realizaram uma busca na casa em que moravam e encontraram porções de maconha, dezenas de microtubos plásticos com cocaína, uma carabina de pressão, adaptada para arma de fogo, marca SWBR“calibre 22” com munições intactas. Além dos itens, eles encontraram uma quantia em dinheiro oriundo da venda de drogas.Porém em audiência, H. C. S. S., rebateu a acusação e garantiu que é apenas usuário e estava na casa deW. G., com o único propósito de consumir drogas. Já W. G., assumiu a responsabilidade, que segundo o magistrado, para beneficiar o comparsa, ao mesmo tempo em queria retirar a acusação de associação.Disse ainda que a arma não era sua, apenas a guardava para um terceiro, em troca de droga. “Argumento inútil, não comprovado, e que não representaria, se verdadeiro, excludente da ilicitude”, escreveu o Dr. Jorge Canil.Diante do exposto, o juiz julgou procedentes as acusações contra H. C. S. S., de 19 anos e W. G., de 18 anos, condenando ambos a nove anos de prisão, pelos crimes de tráfico de drogas associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo.