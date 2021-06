A equipe de fiscalização atendia a uma denúncia de realização de festa com aproximadamente 20 pessoas

publicado em 21/06/2021

Ela questionou a equipe e disse que não precisavam fiscalizar a casa onde estava (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Uma suposta advogada "bateu boca" com policiais militares e fiscais da Prefeitura de Fernandópolis no fim de semana, no bairro Vila Vêneto. A equipe atendia a uma denúncia de realização de festa, onde estavam aproximadamente 20 pessoas.Na abordagem, a equipe conversou primeiro com o morador da casa onde a festa estava sendo realizada. Depois, uma mulher apareceu e começou a questionar os policiais e os fiscais sobre o porquê de eles estarem lá. Ela também disse que não tinha necessidade de fiscalização na casa.A conversa teria sido gravada por um dos fiscais da equipe. Segundo a gravação, ela teria dito que era advogada, assim como seus pais. "Vamos conversar de advogada para polícia", teria dito a mulher.Os dados do morador foram recolhidos pela Vigilância Sanitária e a aglomeração foi dispersada. Ele deve ser multado pela aglomeração.A conduta da mulher também deve ser investigada e denunciada na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).*Com informações do Região Noroeste