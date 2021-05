Segundo a polícia, muitos participantes fugiram do local após a chegada dos policiais; 40 pessoas foram abordadas, entre elas três menores de idade, um procurado pela Justiça e dois responsáveis pelo evento

publicado em 08/05/2021

Equipamento de som com valor aproximado de R$ 20 mil também foi apreendido pela polícia (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

A Polícia Militar flagrou um baile funk com cerca de 100 pessoas no bairro Estância Suíça, em São José do Rio Preto, na madrugada deste sábado (8).Segundo a polícia, muitos participantes fugiram do local após a chegada dos policiais, mas 40 pessoas foram abordadas.Ainda de acordo com a polícia, entre os participantes abordados estavam três menores de idade em situação de risco que foram entregues aos responsáveis, um procurado pela Justiça e dois responsáveis pelo evento que foram identificados e apresentados na Central de Flagrantes.Um equipamento de som com valor aproximado de R$ 20 mil também foi apreendido pela polícia.*Com informações do G1