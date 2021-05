Mulher contou à Polícia Civil que recebeu a ligação de um falso funcionário do banco e depois verificou duas transações desconhecidas em sua conta

publicado em 03/05/2021

Golpista instruiu a mulher para proteger sua conta, mas, na verdade, estava habilitando outro aparelho para dar o golpe (Imagem: A Cidade)

Uma professora de 51 anos teve R$ 6.190 retirados de sua conta bancária, na Caixa Econômica Federal, após cair em um golpe na sexta-feira (30), em Rio Preto. Ela registrou o caso na Polícia Civil no fim de semana.Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação de um homem, que disse ser funcionário da Caixa e informou que alguém estaria tentando fazer compras e saques com sua conta. O falso funcionário afirmou que queria confirmar com a correntista se era ela quem estava tentando fazer as transações.A professora disse que desconhecia as movimentações. Diante disso, o golpista orientou a mulher a acessar o aplicativo do banco e a instruiu sobre uma série de passos que supostamente iriam proteger sua conta, mas, na verdade, estava habilitando o acesso em um outro aparelho para poder dar o golpe.A mulher só se deu conta de que havia sido vítima de um crime quando constatou duas movimentações em sua conta bancária, uma no valor de R$ 2.790 e outra de R$ 3.400, totalizando R$ 6.190. Ela, então, procurou a ouvidoria do banco, que confirmou que se tratava de um golpe. O caso foi registrado na Polícia Civil como estelionato. A autoria do crime ainda é desconhecida.A Caixa mantém uma página na internet sobre os golpes mais comuns e orienta que, caso o correntista seja vítima, que comunique o banco e os órgãos policiais para investigação. "Tenha em mãos os dados da conta que foi informada para depósito. Sua manifestação deve ser feita pela página do Fale Conosco no site da Caixa ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) no 0800 726 0101", informa.A Polícia Militar, em seu Manual de Autoproteção, alerta sobre esse tipo de golpe. A orientação da PM é que, ao receber uma ligação suspeita, o correntista deve desligar o telefone e ligar, ele próprio, para o número da agência bancária ou canais oficiais do banco."Fique atento ao golpe do telefone. O golpista telefona para a vítima dizendo ser funcionário do banco e, de posse de algumas informações sobre a pessoa, tais como o número de sua agência e a data de seu aniversário, consegue convencê-la a digitar no telefone a senha de seu cartão magnético. Em seguida, usa essas informações para sacar dinheiro de sua conta. Caso suspeite de qualquer procedimento, peça o telefone da agência e ligue você", informa.*Com informações do jornal Diário da Região