Defesa do estabelecimento que cuida de dependentes químicos em Votuporanga falou com exclusividade ao A Cidade sobre o caso

publicado em 12/05/2021

A Clínica Guerreiros de Cristo se pronunciou oficialmente sobre a morte de Paulo César Basso, de 30 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA defesa da Clínica Guerreiros de Cristo, que atua na recuperação de dependentes químicos em Votuporanga, se manifestou ontem, com exclusividade ao A Cidade, sobre o procedimento de resgate (internação forçada), que resultou na morte de Paulo César Basso, de 30 anos, no último dia 7. De acordo com o advogado Murilo Faustino Ferreira, os funcionários responsáveis pelo setor de internação foram afastados.Em nota, o advogado afirma que a clínica possui cinco filiais na região e atua com a internação de dependentes químicos há mais de nove anos, sendo que, segundo ele, nunca houve um incidente nem mesmo parecido com este.“Tal fato foi uma circunstância isolada e um infortúnio sem precedentes, o que causou enorme abalo e repercussão. Consignamos que, não é procedimento padrão operacional desta clínica, a imobilização forçada”, pontuou.A defesa disse também que ainda não existe laudo médico pericial apontando a causa da morte e as circunstâncias. Estamos aguardando a conclusão das investigações por parte da Polícia Civil, sendo que até o presente momento, não se consegue afirmar categoricamente o que causou a morte da vítima”, completou.Por fim, Murilo Faustino Ferreira afirmou ainda que foi instaurado um procedimento disciplinar interno apuração dos fatos e que os funcionários responsáveis pelo setor de internação foram afastados.Os três acusados do homicídio de Paulo seguem detidos preventivamente. Após os fatos, J. C. D. S.; H. M. S. e F. R. S. foram encaminhados para a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul, mas foram transferidos ontem para o Centro de Detenção Provisória de Paulo de Faria.A defesa tentou a liberdade provisória dos acusados, mas o pedido foi negado pela Justiça. Um Habeas Corpus também foi apresentado pleiteando a liberação, mas ainda não foi julgado.