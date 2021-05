Carro lotado de tabletes de maconha foi encontrado abandonado na rodovia Domingos Antunes Guimarães

publicado em 08/05/2021

Ação que encontrou o carro aconteceu em conjunto entre a Polícia Militar e o TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), da Polícia Rodoviária (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Um carro lotado de tabletes de maconha foi encontrado abandonado na rodovia Domingos Antunes Guimarães, em Piacatu (SP), nesta sexta-feira (7).A ação que encontrou o carro aconteceu em conjunto entre a Polícia Militar e o TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), da Polícia Rodoviária.? Eles faziam patrulhamento durante a Operação Paz e Proteção, quando tentaram abordar um veículo, mas o motorista não respeitou o sinal de parada e fugiu em alta velocidade.Os policiais acompanharam o carro pela rodovia e, em determinado momento, o motorista conseguiu entrar em um canavial e fugir a pé. O carro foi apreendido com dezenas de tabletes de maconha no porta-malas, assoalho e porta-luvas. O helicóptero Águia, da PM, deu apoio durante a operação.Ainda segundo a PM, a equipe constatou que as placas do veículo são falsas e o carro foi furtado em Londrina (PR). O caso será investigado pela polícia.*Com informações do Região Noroeste