Parte da carga de um caminhão carregado com formas de ferro caiu e atingiu um Citroën que transitava do outro lado da via

publicado em 25/05/2021

A carga de chapas de ferro se desprendeu da carroceria de um caminhão e provocou um acidente na Nasser Marão; ninguém se feriu (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brParte da carga de um caminhão carregado com formas de ferro causou um acidente cruzamento da avenida Nasser Marão com o pontilhão da avenida João Gonçalves Leite, na região Leste de Votuporanga. A carga caiu da carroceria e atingiu um Citroën que seguia pela marginal, sentido centro, na manhã desta terça-feira (25).De acordo com a ocorrência policial, o condutor do caminhão, R. R. F. S., de 37 anos, seguia no pontilhão da avenida João Gonçalves Leite, quando ao virar à direita para a marginal (avenida Nasser Marão) sentido São Cosme, a carga, por motivos ainda desconhecidos, se desprendeu e caiu da carroceria.O material atingiu um veículo Citroën dirigido por R. de P., de 42 anos, com placas de Cosmorama que seguia pela Nasser Marão. Ninguém se feriu e a carga alcançou o para-choque do carro, que ficou totalmente destruído.A Polícia Militar foi acionada e elaborou o Boletim de Ocorrência. Ainda segundo o apurado pela reportagem no local, ambos os veículos são segurados. O tráfego de veículos pelas avenidas ficou interditado, mas já foi liberado.