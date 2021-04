Carlos Roberto Achilles chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos

publicado em 06/04/2021

Prefeito de Américo de Campos, Carlos Roberto Achilles, de 61 anos, morreu após um capotamento na vicinal Félix Garcia Sanches (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO prefeito de Américo de Campos, Carlos Roberto Achilles (Cidadania), de 61 anos, morreu após um capotamento na vicinal Félix Garcia Sanches, que liga Cosmorama ao seu município. De acordo com informações iniciais, ele estaria retornando de uma viagem a São Paulo quando, por motivos ainda a serem apurados, acabou perdendo o controle de uma caminhonete, Fiat/Toro, do Poder Executivo.Ainda de acordo com informações preliminares, Achilles chegou a ser socorrido com vida, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Ainda não há informações sobre os horários de velório e sepultamento.Mais informações na edição impressa desta quarta-feira (7) do jornal