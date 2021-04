Polícia Militar prende traficante e seu fornecedor com mais de 2 kg de maconha no Pozzobon

publicado em 27/04/2021

Com os dois traficantes a Polícia Militar encontrou e apreendeu mais de 2,6 quilos de maconha e porções de cocaína (Foto: Divulgação PM)

Franclin Duarte

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu dois traficantes na noite de segunda-feira (26) com mais de dois quilos de maconha e porções de cocaína, no bairro Pozzobon, zona Norte do município. A prisão se deu após um dos acusados ser abordado e revelar quem era o seu fornecedor.

De acordo com a ocorrência policial, os militares da Força Tática faziam patrulhamento pela região quando avistaram o primeiro traficante, identificado apenas pela inicial D., de 30 anos, na condução de uma motocicleta, em atitude suspeita. Durante a abordagem foi localizado na busca pessoal porções de maconha e cocaína.

Após a prisão os policiais conseguiram chegar ao fornecedor dos entorpecentes, identificado pela inicial J., de 22 anos, sendo localizado na sua residência grande quantidade de maconha e cocaína, apetrechos para fracionar e pesar as drogas, bem como certa quantia em dinheiro, já oriundo das vendas.