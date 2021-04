Bandidos invadiram a casa e pretendiam amarrar e dopar as vítimas enquanto cometiam o assalto, mas a PM chegou antes

publicado em 30/04/2021

Com os criminosos a PM apreendeu um simulacro, cordas e até um medicamento que seria utilizado para dopar as vítimas (Foto: Divulgação PM)

Fanclin Duarte

Uma ação rápida da Polícia Militar de Votuporanga impediu, na madrugada desta sexta-feira (30), um assalto e livrou uma família de um sequestro, no Jardim Marin, zona Sul da cidade. Dois homens foram presos e um adolescente apreendido portando um simulacro de arma de fogo, cordas, seringa e um medicamento que supostamente seria utilizado para dopar as vítimas.

Conforme apurado, a casa das vítimas é dotada de uma central de monitoramento e quando ela foi invadida, o proprietário conseguiu ver a ação dos criminosos pelas câmeras e acionou a Polícia Militar, via 190. A Força Tática da PM fazia patrulhamento pela área central, quando tomou ciência da ocorrência e se deslocou rapidamente para a residência, que fica na Rua Manoel Jacinto Muniz.

Com o apoio de outras unidades, os policiais fizeram o cerco na residência e iniciaram a progressão tática, localizando no quintal do imóvel um dos suspeitos, identificado pelas iniciais L.S., de 21 anos. Com ele foi apreendido um alicate de pressão e uma chave mixa.

Os policiais continuaram com a progressão e dentro do imóvel prenderam também M.A.B.J., de 18 anos, que portava um simulacro de arma de fogo, e uma bolsa contendo cordas, uma seringa e uma espécie de anestésico que supostamente seria utilizado para dopar e imobilizar as vítimas enquanto eles cometiam o roubo. Por fim, os policiais encontraram ainda o terceiro envolvido escondido na garagem, um adolescente de 17 anos, identificado pelas iniciais R.N.N.

De acordo com o tenente Alexandre de Oliveira Marques, que responde atualmente pelo comando da 3ª Companhia da Polícia Militar de Votuporanga, a ação bem-sucedida foi possível graças a preparação dos policiais e a riqueza de informações fornecidas via 190.

“Nossas equipes são constantemente orientadas e treinadas em todos os aspectos, o condutor da viatura utiliza as vias mais rápidas com toda a cautela possível, quando eles chegaram no local foi promovido o cerco, de forma que os indivíduos perceberam que não conseguiriam fugir, por isso o êxito na prisão de todos. Além disso é muito importante ressaltar que é preciso que as pessoas, quando fazem o contato com a PM via 190 tenham tranquilidade, paciência, responda as perguntas do atendente, pois isso ajuda muito o nosso trabalho, pois quanto mais informações nós tivermos isso ajuda no nosso planejamento”, disse o tenente.