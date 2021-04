Agora, além de responder por tráfico de drogas, também responderá pelo crime de corrupção ativa

publicado em 26/04/2021

A proposta de suborno, segundo a PM, foi gravada em vídeo, que será apresentado à Polícia Civil (Foto: Divulgação/Baep)

Um homem de 40 anos tentou subornar policiais do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep) com R$30 mil para ser liberado de um flagrante de tráfico de drogas na tarde de sábado (24), em uma chácara na rodovia Délcio Custódio da Silva, que liga Rio Preto a Ipiguá. Ele foi preso por tráfico e por corrupção ativa.Segundo informações do boletim de ocorrência, uma equipe do Baep fazia patrulhamento pela área quando o homem passou pela viatura em uma caminhonete, em alta velocidade, o que motivou a abordagem. Os policiais militares encontraram uma porção de crack dentro do veículo e, dali, seguiram para a casa do suspeito.No local, em um quarto, os policiais localizaram oito tijolos de crack, quatro tijolos de cocaína, além de um saco com pó branco desconhecido e um galão com líquido, que seria solvente, possivelmente usado para o refino das drogas. Havia ainda no local uma balança de precisão e uma prensa. O homem confessou aos policiais que pagou R$200 mil pela droga.Os policiais do Baep fizeram contato com a Central de Flagrantes e o delegado de plantão solicitou que fosse feita a perícia no local onde a droga foi encontrada. Enquanto a polícia aguardavam a chegada dos peritos, o homem propôs um "acordo" com os policiais: ofereceu R$30 mil e toda a droga para não ser preso.A proposta de suborno, segundo a PM, foi gravada em vídeo, que será apresentado à Polícia Civil. Em vistoria ao local, os policiais encontraram quantia de R$32.100 em uma caixa de sapatos, dinheiro que foi apreendido, assim como toda a droga e os equipamentos usados para refinar e embalar os entorpecentes.O homem foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de tráfico de drogas e de corrupção ativa. A mulher dele, que estava no local, foi ouvida e liberada, já que não foi constatado que ela teria participação nos crimes do marido. O caso foi encaminhado ao 4º Distrito Policial.*Com informações do Diário da Região