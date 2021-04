A faísca caiu numa pilha de espumas, que pegou fogo; as chamas consumiram o imóvel

publicado em 29/04/2021

Segundo o proprietário, conhecido como 'Tatu Tapeceiro', as chamas tomaram conta rapidamente do imóvel, em que se armazenavam equipamentos e materiais (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm incêndio de grandes proporções tomou conta de toda a Tapeçaria Silva, no fim da tarde desta quinta-feira (29), em Cardoso. Bastou que uma faísca da solda, que estava sendo usada, caísse numa pilha de espumas para provocar as chamas que, em seguida, destruíram o empreendimento de José Carlos Silva.A tapeçaria de José fica na Vila Balbino. Segundo o proprietário, conhecido como "Tatu Tapeceiro", as chamas tomaram conta rapidamente de todo o imóvel, em que se armazenavam equipamentos e materiais.Após o incêndio, tudo que "Tatu" tinha e que era utilizado no seu trabalho, virou cinzas. Apesar disso, o fogo já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e ninguém ficou ferido.