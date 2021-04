Seis adultos e três crianças estavam na embarcação; dois corpos foram encontrados na quinta-feira (22)

publicado em 23/04/2021

Vítimas realizavam travessia para passar feriado de Tiradentes num rancho construído em uma ilha (Foto: Divulgação/Polícia Ambiental)

Os seis adultos e as três crianças que naufragaram com um barco no Rio Grande realizavam uma travessia para passar o feriado de Tiradentes em um rancho construído em uma ilha, de acordo com a Polícia Civil.O caso foi registrado na noite da última terça-feira (20), em Indiaporã. Sete pessoas conseguiram se salvar. Porém, dois homens, de 45 e 52 anos, morreram.Os corpos de Moisés da Silva Tostes e Severino Pereira da Silva foram localizados na manhã de quinta-feira (22), depois de equipes da Polícia Ambiental e do Corpo de Bombeiros realizarem buscas.De acordo com a Polícia Civil, o grupo atravessava um canal, por volta das 20h, para chegar à "Ilha da Antártica" quando começou a entrar água no barco, que tinha capacidade para transportar seis pessoas.Logo depois, a embarcação virou e as pessoas caíram na água. Uma mulher conseguiu abraçar as três crianças e nadou até a margem do Rio Grande. Outras três pessoas também se salvaram, mas Moisés e Severino desapareceram.Segundo a Polícia Civil, os sobreviventes pediram ajuda para pessoas que estavam em um racho e acionaram o resgate. Equipes começaram a procurar pelos homens e conseguiram encontrá-los horas depois.Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de uma cidade da região noroeste paulista. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.*Com informações do G1