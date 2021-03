Jhonatan de Souza, de 23 anos, precisou ser socorrido pelo Samu no local

publicado em 09/03/2021

Carro avançou o 'Pare' enquanto o motoboy passava na outra rua; ele ficou ferido e foi socorrido pelo Samu (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brUm acidente entre uma moto e um carro deixou um motoboy ferido na tarde desta terça-feira (9), em Votuporanga.A batida ocorreu na esquina da rua Sergipe com a Goiás porque o carro, um Renault/Sandero dirigido por V.B.N, de 62 anos, avançou o "Pare" enquanto a moto passava.Jhonatan Ribeiro de Souza, que tem 23 anos e trabalha com delivery, precisou ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa. O hospital votuporanguense informou, em nota, que seu estado de saúde é estável.A ocorrência também contou com o apoio da Fiscalização de Trânsito e o local da batida precisou ser interditado, o que causou lentidão no trânsito.*Colaborou Fernanda Cipriano, estagiária sob supervisão