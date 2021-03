Polícia ambiental flagrou dois homens enquanto eles pescavam pelo método 'arrastão', que é proibido

publicado em 31/03/2021

Policiais multaram os pescadores em R$4.080 cada, além de apreender os equipamentos e o pescado (Foto: Divulgação/Polícia Ambiental)

Duas pessoas foram autuadas em R$4 mil cada após serem pegas com 52 kg de peixe que tinham sido pescados de forma irregular no Rio Grande, em Paulo de Faria, na terça-feira (30). A Polícia Ambiental informou que realizava patrulhamento pelo local quando flagraram os dois homens praticando pesca pelo método conhecido por “arrastão”, que não é permitido.Para a pesca, os infratores utilizaram uma embarcação com um motor de popa, além de duas tarrafas, resultando na captura irregular dos pescados, que eram das espécies nativas conhecidas popularmente como curimbatá, piapara e cascudo.Com isso, eles foram autuados em R$4.080 (cada). Os equipamentos utilizados na prática da infração foram apreendidos e o pescado passará por análise do órgão competente para verificar a viabilidade de sua doação.O método de pesca chamado de "arrastão" é considerado uma pesca predatória, que causa expressivo dano à fauna.*Com informações da CBN