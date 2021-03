Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao UPA do município

publicado em 01/03/2021

Vítimas tiveram ferimentos leves (Foto: Reprodução/Foco News)

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) atendeu a uma ocorrência de um capotamento, por volta das 12h30 do domingo (28), em Jales. O acidente aconteceu na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no trecho próximo ao Lar dos Velhinhos.Duas pessoas que estavam no carro foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros para atendimento médico até a UPA 24h (Unidade de Pronto Atendimento) de Jales com ferimentos leves.As idades das vítimas ainda não foram confirmadas e as causas do capotamento devem ser apuradas.*Com informações do Foco News