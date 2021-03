Segundo o B.O, adolescente alegou que parou no cruzamento, mas não viu o ciclista e acelerou; vítima teve um corte na panturrilha

publicado em 05/03/2021

Adolescente alegou que parou no cruzamento, mas não viu o ciclista e acelerou (Imagem: Reprodução/Pixabay)

Um ciclista foi atropelado por um carro conduzido por um adolescente de 15 anos no cruzamento da Avenida Mirassolândia com a rua Tenente Francisco Vieira de Azevedo, em São José do Rio Preto, na noite de quinta-feira (4).Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima de 41 anos andava de bicicleta quando foi atingida pelo veículo. A vítima teve um corte na panturrilha.Já o adolescente alegou que parou no cruzamento, mas não viu o ciclista e acelerou.Ainda de acordo com o B.O, o carro foi liberado ao pai do adolescente após apresentação da documentação necessária.*Com informações do G1