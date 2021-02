Policiais abordaram carro e encontraram duas bolsas com tabletes de haxixe, que pesaram 28kg

publicado em 15/02/2021

Policiais realizaram buscas e encontraram duas bolsas com tabletes de haxixe (Foto: Divulgação/PRF)

Dois homens, de 33 e 22 anos, foram presos depois que policiais encontraram tabletes de haxixe em um carro abordado na BR-153, em São José do Rio Preto, no domingo (14).De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes faziam fiscalização de rotina quando abordaram um carro com dois homens, uma mulher e uma criança.Diante do nervosismo dos passageiros, os policiais realizaram buscas e encontraram duas bolsas com tabletes de haxixe, que pesaram 28 quilos.Todos foram encaminhados à delegacia, onde foram ouvidos e os homens foram presos. A mulher e a criança foram liberadas.*Com informações do G1