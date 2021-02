Policiais acharam três sacos com peixes num veículo que circulava por uma fazenda na região de São José dos Dourados

publicado em 15/02/2021

Policiais encontraram três sacos com peixes das espécies Corimba, Piapara e Cascudo no veículo (Foto: Divulgação/Polícia Ambiental)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Ambiental apreendeu 47,87kg de peixes, distribuídos em três sacos, num veículo que circulava pelo canavial da Fazenda CFM, no bairro São José dos Dourados, em Magda. Apreensão ocorreu no sábado (13).Segundo a ocorrência, os policiais faziam a fiscalização ambiental pelo interior da fazenda, para coibir a pesca predatória, quando eles viram um veículo andando entre os talhões (caminhos de terra) do canavial.Ainda de acordo com a polícia, um indivíduo se lançou para fora do veículo, que ainda estava em movimento, e fugiu quando percebeu a aproximação da viatura. Já o condutor foi abordado e questionado sobre o ocorrido. Ele disse que não conhecia o indivíduo que tinha fugido, explicando que tinha apenas dado uma carona a ele.Quando os policiais fizeram uma busca pelo veículo, encontraram os sacos com os peixes, que eram das espécies Corimba, Piapara e Cascudo. Quando questionado sobre eles, o condutor disse ter os comprado na beira do rio São José dos Dourados, por R$250, de um pescador que mora em Meridiano. A pesca neste rio é proibida, segundo o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).Os policiais aplicaram uma multa de R$1.657,40 ao condutor, por transportar espécimes provenientes da pesca proibida. O pescado foi encaminhado para a sede do 1º Pelotão da Polícia Ambiental de Fernandópolis.Os agentes percorreram o canavial, mas não encontraram o outro indivíduo que estava no veículo.