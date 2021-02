O indivíduo identificado como “Zóio”, foi pego em flagrante na região Central do município portando também porções de crack

publicado em 26/02/2021

Traficante foi pego com porções de crack e maconha, dentro do veículo que foi ‘penhorado’ por dívida de drogas (Foto: Divulgação PM)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu um traficante na madrugada desta sexta-feira (26), portando porções de crack prontas para a venda e dirigindo um carro “penhorado” devido dívida de drogas. O indivíduo identificado como “Zóio”, foi abordado na rua Tietê, esquina com a rua Bahia, na região Central do município.De acordo com a ocorrência policial, “Zóio” estava acompanhado de mais uma pessoa em um veículo GM/Astra e foi flagrado em atitude suspeita. Ao tentarem realizar a abordagem o traficante tentou fugir a pé, mas foi detido pela equipe depois, enquanto o outro individuo foi abordado no veículo.O carro, segundo o traficante, foi "penhorado" por um usuário de drogas em troca de entorpecentes. Dentro dele foram localizadas também porções de maconha e dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Na residência de Zóio foram localizados ainda apetrechos para pesar e embalar drogas, além de uma pedra bruta de crack que renderia, aproximadamente, 300 porções para venda.Ambos foram apresentados na Central de Flagrantes, a autoridade policial ratificou voz de prisão a Zóio, recolhendo-o a carceragem local, ficando à disposição da Justiça. Já o outro indivíduo foi ouvido e liberado.