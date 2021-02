Vítima de 36 anos não possui residência fixa e costuma permanecer na rua onde o crime aconteceu, segundo B.O

publicado em 01/02/2021

Homem vai passar por exames no IML e a Polícia Civil está investigando o caso (Foto: Divulgação/Secretaria da Saúde de Rio Preto)

Um homem de 36 anos foi baleado no bairro Vila União, em São José do Rio Preto. O caso aconteceu na madrugada de domingo (31).Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha contou que estava em casa quando percebeu uma moto passar pela rua. Na sequência ouviu disparos e viu o homem ferido na rua.Ainda de acordo com o B.O., a testemunha informou à polícia que a vítima não possui residência fixa.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o homem encaminhado para o Hospital de Base. De acordo com a testemunha, médicos informaram que a vítima foi atingida na região do quadril e não corre risco de morte.O homem ferido passará por exames no Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil está investigando o caso.*Com informações do G1