Vigilância Sanitária e o Ministério Público receberão as imagens e vídeos do evento para adotarem as medidas cabíveis

publicado em 08/02/2021

Comandante da corporação disse que equipes receberam denúncia e usaram um drone para constatar as irregularidades (Foto: Arquivo pessoal/G1)

A Guarda Civil Municipal (GCM) flagrou uma festa clandestina com cerca de 200 pessoas, no Residencial Pachá, em Catanduva, no final de semana.De acordo com o comandante da corporação, Cláudio Manoel da Costa Franco Pereira, equipes receberam denúncia e usaram um drone para constatar as irregularidades.Em imagens feitas pelos agentes, é possível ver centenas de pessoas aglomeradas, consumindo bebidas alcóolicas e desrespeitando regras impostas pelo Plano São Paulo. Além disso, os convidados não usaram máscara de proteção contra o novo coronavírus.“Nós fomos à chácara e fizemos imagens com drone. Era uma festa grande, com palco, iluminação e música. Estavam vendendo ingressos. O pessoal não tem consciência”, afirmou o comandante ao G1.O evento não foi interrompido para confusões não ocorrerem. Porém, um boletim de ocorrência foi lavrado. A Vigilância Sanitária e o Ministério Público receberão as imagens e vídeos para adotarem as medidas cabíveis.“Ninguém se apresentou como o responsável pela festa. Mas vamos atrás do proprietário da chácara que alugou a propriedade para a realização do evento. Ninguém aluga uma chácara desse tamanho para fazer uma reunião de família”, contou Cláudio Pereira ao G1.*Com informações do G1