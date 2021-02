Foram encontrados cerca de 21kg de drogas e balanças de precisão; adolescente foi apreendido em ação

publicado em 15/02/2021

Policiais foram até as casas dos dois investigados e encontraram mais tijolos de maconha, porções de cocaína e balanças de precisão (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Dois jovens, de 21 e 25 anos, foram presos por tráfico de drogas durante uma operação da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), em Votuporanga, no sábado (13).De acordo com as informações da Polícia Civil, os suspeitos eram investigados pela venda de drogas e, durante a ação, um adolescente de 16 anos foi flagrado entregando tijolos de maconha a um suspeito.Em seguida, os policiais foram até as casas dos dois investigados e encontraram mais tijolos de maconha, porções de cocaína e balanças de precisão.Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos cerca de 21kg de drogas e os jovens foram presos; já o adolescente foi apreendido por tráfico de drogas.*Com informações do G1