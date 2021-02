Ele devia ter voltado para a Fundação Casa após cumprir quarentena por ter sido infectado pelo coronavírus

publicado em 25/02/2021

Policiais flagraram o adolescente envolvido com tráfico de drogas novamente e apreenderam uma pedra de crack (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, Evandro Pelarin, mandou apreender um adolescente de 17 anos pela 16ª vez. Nas outras passagens dele pela polícia, 13 foram por tráfico e duas por receptação de produtos furtados.Dessa vez, o menor de idade tinha acabado de cumprir quarentena, por ter sido infectado pelo coronavírus, e devia ter voltado para a Fundação Casa. Os policiais civis do GOE (Grupo de Operações Especiais) o flagraram novamente vendendo drogas ao cumprirem o mandado de apreensão, no Conjunto Habitacional Cristo Rei.Segundo o porta-voz do 17º Batalhão da Polícia Militar de Rio Preto, tenente Cláudio Ziroldo, há casos semelhantes no município, mas nenhum outro jovem teve 16 passagens pela polícia.Por conta das normas de combate à Covid-19, o adolescente foi liberado no dia 11 de janeiro deste ano aos cuidados da mãe, para fazer em casa o tratamento contra a doença.Pela ordem judicial, ele deveria retornar curado para a Fundação Casa no dia 10 de fevereiro, por não ter tido sintomas graves da doença. Porém, ele não obedeceu ao prazo.O juiz determinou a ordem de apreensão do adolescente nesta semana, para que ele completasse o tempo de internação. Quando os policiais do GOE foram à casa da mãe do adolescente, descobriram que ele estava envolvido, novamente, com tráfico de drogas e apreenderam uma pedra de crack com ele.Agora, os técnicos da Vara da Infância e da Juventude vão estudar novamente o caso do adolescente. Ele pode ter a pena aumentada para permanência na Fundação Casa por ter cometido mais um ato infracional.