Família organizou arrecadação virtual para tentar reconstruir a loja de acessórios, que foi tomada pelo fogo recentemente

publicado em 23/01/2021

“Vaquinha” virtual tenta arrecadar R$ 500 mil para reerguer loja de acessórios que foi destruída por incêndio nesta semana (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA família do empresário Claudinei José Patrelo, mais conhecido como Nei, está organizando uma "vaquinha" virtual para tentar reconstruir a loja de acessórios para caminhões, Nei Acessórios em Votuporanga. A loja foi destruída por um incêndio de grandes proporções nesta semana."Um incêndio tomou conta da loja e fez com que perdesse tudo. Mercadorias, estrutura e equipamentos de trabalho. Agora estamos aqui, para que possamos dar um novo começo para a história desse homem tão trabalhador e de sua família", disse Douglas Alves, filho do proprietário, ao jornal A CidadeAinda segundo ele, a loja não tinha seguro e a suspeita é de que o incêndio tenha sido causado por um curto-circuito na rede elétrica do estabelecimento.A meta da família é arrecadar R$ 500 mil. Para contribuir, basta acessarA loja de acessórios, que fica na Avenida Nasser Marão, existe há mais de 20 anos em Votuporanga."Nós, que somos próximos a ele, sabemos do seu amor pela loja e sua dedicação diária. Mesmo com as dificuldades, sempre se manteve firme, prestando o melhor serviço a todos os clientes", disse o filho do empresário.Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 21h30 e foi controlado às 3h. Ainda segundo a corporação, ninguém ficou ferido.O trabalho dos bombeiros exigiu a mobilização de três caminhões e uma unidade de resgate. Além disso, três caminhões pipa e um caminhão tanque de uma usina da região deram suporte ao trabalho dos bombeiros."Foi tudo. Acabou com tudo. Só não queimou o escritório", relatou Nei ao jornal A Cidade no local.Além da loja, uma casa que fica atrás do estabelecimento foi atingida pelo fogo. A moradora relatou ao jornal que as chamas chegaram ao telhado da parte de trás da casa.