publicado em 27/01/2021

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) investiga três casos de estupros de crianças registrados nas últimas semanas em São José do Rio Preto.De acordo com a delegada Dálice Ceron, é possível que apenas um suspeito seja o responsável por cometer todos os crimes.“Nós trabalhamos com todas as hipóteses, mas é que as características fornecidas, o tom de voz e a maneira como o indivíduo se portava nos induzem a acreditar que se tratava de um único suspeito”.No último caso de estupro, registrado na segunda-feira (25), a babá que cuidava da vítima de 9 anos chegou a ver o criminoso. Ela prestou depoimento e informou as características do homem.“Estamos trabalhando, junto com todo a polícia, para identificar o responsável. Queremos evitar que outras crianças sofram as investidas. É nossa obrigação é fazer isso não ocorrer mais”, afirmou.Ainda segundo Dálice Ceron, é importante, principalmente durante a pandemia de Covid-19, que as crianças fiquem acompanhadas de adultos.“Todas as medidas de segurança são importantes. A família acha que está protegida com muros altos. Em fração de minutos tudo pode acontecer”, contou.*Com informações do G1