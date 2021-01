Eles foram presos em flagrante e encaminhados para Santa Fé do Sul

publicado em 28/01/2021

Policiais apreenderam maconha e dinheiro com os suspeitos (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

A Polícia Militar (PM) de Jales prendeu dois suspeitos por tráfico de drogas, no bairro Jardim Nova Jales 1. Eles foram presos em flagrante.Segundo a Corporação, os agentes patrulhavam o bairro quando visualizaram e suspeitaram de dois indivíduos no cruzamento da rua Tomio Okajima com a rua Aldemir Fim.Um dos indivíduos dispensou uma faca ao notar a viatura, a qual, segundo o outro abordado, teria sido usada para cortar um pedaço de maconha para usarem. Na casa de Y.P.A.C., em seu quarto, foi localizado um pedaço de maconha e a quantia de R$1.770.Na casa de G.H.S.M., também em seu quarto, foi localizado um rolo de plástico filme, geralmente usado para embalar maconha, e a quantia de R$650.Na frente da casa de G.H.S.M., na caixa de energia de uma casa abandonada, foi encontrada uma bolsa preta contendo em seu interior mais um rolo de plástico filme e uma faca de cozinha.Ao ser questionado, G.H.S.M. relatou aos militares que estava escondendo a droga em uma outra casa abandonada. No sótão dessa casa, os policiais encontraram dois "tijolos" de maconha.Os dois indivíduos ainda disseram que compraram a droga por R$3 mil. Ambos foram presos em flagrante encaminhados à Cadeia Pública de Santa Fé do Sul, onde permanecem à disposição da Justiça.