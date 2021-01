O fato aconteceu na tarde deste último sábado (9).

publicado em 11/01/2021

Um motorista de um veículo VW/Gol, com placas de Votuporanga, foi preso pela Polícia Militar de Fernandópolis após invadir o Hospital de Amor, unidade responsável pelo tratamento de pessoas com câncer na cidade. O fato aconteceu na tarde deste sábado, dia 9.Ele foi encontrado dormindo dentro do veículo no pátio do hospital e acabou sendo acordado pelos policiais.O motorista, que não teve nome e idade divulgada, disse que não se lembrava do que aconteceu.Não há informações se exames toxicológicos e de embriaguez foi realizado no rapaz que foi encaminhado ao Plantão Policial.*Com informações de Região Noroeste